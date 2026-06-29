Объем выдачи микрозаймов в Тамбовской области за год упал на треть

В первом квартале 2025 года восемь микрофинансовых организаций (МФО) Тамбовской области заключили с населением 2,4 тыс. договоров займа на общую сумму более 117 млн руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось почти на 30%, объем выдач — на 35%. Основное падение пришлось на потребительские займы.

Охлаждение рынка микрофинансирования носит общероссийский характер. Одним из ключевых факторов сокращения объемов выдач стало ужесточение требований к оценке платежеспособности заемщиков. Ранее для автозаймов и небольших ссуд до 50 тыс. руб. МФО могли применять собственные методики расчета дохода клиента. Теперь кредитор должен получить официальное подтверждение доходов или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. Такая мера призвана предотвратить выдачу ссуд, которые клиент не сможет вернуть без ущерба для семейного бюджета. С 1 июля 2026 года расчетный доход будут уменьшать на 10% для еще более осторожного подхода к оценке.

С 1 апреля максимальная переплата по потребительским займам со сроком до одного года снижена со 130% до 100% от суммы займа.

В 2025 году тамбовчане взяли микрозаймы на общую сумму около 938 млн руб. По сравнению с 2024-м количество договоров сократилось на 53%, а совокупный объем выданных средств вырос на 18%.

Кабира Гасанова