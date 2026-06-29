Фигурантов дела о покушении на митрополита Тихона оставили в СИЗО

Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобы адвокатов на постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей бывшему помощнику митрополита Тихона Денису Поповичу и бывшему служителю храма Воскресения в Сокольниках Никите Иванковичу. Им инкриминировали подготовку к теракту и незаконный оборот взрывных устройств, совершенные организованной группой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона Денис Попович (слева) и Никита Иванкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона Денис Попович (слева) и Никита Иванкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2025 года Попович и Иванкович по заданию Главного разведывательного управления Минобороны Украины (ГУР) планировали убийство митрополита Тихона. Сначала они следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится резиденция митрополита. Взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты забрали из тайника в лесопарке.

Адвокаты господина Иванковича настаивали, что сроки следствия по делу превышены. Предварительное следствие длится более года, однако следственные действия практически не проводятся. Сейчас, отметил адвокат, в отношении фигурантов возбудили новые дела, чтобы продолжать содержать их под стражей.

Адвокат господина Поповича Мария Эйсмонт заявила, что «суд должен проверять, а не принимать на веру, то что следователь включает в свое ходатайство». Она отметила, что упаковка сока «Сады Придонья», которая служила корпусом для бомбы, согласно экспертизе ФСБ, была куплена господином Поповичем 10 февраля 2025 года. При этом до 12 февраля 2025 года, как отметила адвокат, он находился под административным арестом и ничего покупать и прятать физически не мог. Она заявила, что их непричастность к инкриминируемому преступлению очевидна и на этом основании просила вообще не избирать им меру пресечения.

Господа Попович и Иванович заявили о том, что состояли теплых отношениях с митрополитом Тихоном, считали его наставником и учителем, поводов убивать его у них не было. Оба также заявили о том, что к ним применялись пытки электрическим током, под воздействием которых они дали признательные показания. Сейчас они настаивают на своей полной невиновности.

Ефим Брянцев