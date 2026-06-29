Фигурантов дела о покушении на митрополита Тихона оставили в СИЗО
Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобы адвокатов на постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей бывшему помощнику митрополита Тихона Денису Поповичу и бывшему служителю храма Воскресения в Сокольниках Никите Иванковичу. Им инкриминировали подготовку к теракту и незаконный оборот взрывных устройств, совершенные организованной группой
Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона Денис Попович (слева) и Никита Иванкович
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале 2025 года Попович и Иванкович по заданию Главного разведывательного управления Минобороны Украины (ГУР) планировали убийство митрополита Тихона. Сначала они следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится резиденция митрополита. Взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты забрали из тайника в лесопарке.
Адвокаты господина Иванковича настаивали, что сроки следствия по делу превышены. Предварительное следствие длится более года, однако следственные действия практически не проводятся. Сейчас, отметил адвокат, в отношении фигурантов возбудили новые дела, чтобы продолжать содержать их под стражей.
Адвокат господина Поповича Мария Эйсмонт заявила, что «суд должен проверять, а не принимать на веру, то что следователь включает в свое ходатайство». Она отметила, что упаковка сока «Сады Придонья», которая служила корпусом для бомбы, согласно экспертизе ФСБ, была куплена господином Поповичем 10 февраля 2025 года. При этом до 12 февраля 2025 года, как отметила адвокат, он находился под административным арестом и ничего покупать и прятать физически не мог. Она заявила, что их непричастность к инкриминируемому преступлению очевидна и на этом основании просила вообще не избирать им меру пресечения.
Господа Попович и Иванович заявили о том, что состояли теплых отношениях с митрополитом Тихоном, считали его наставником и учителем, поводов убивать его у них не было. Оба также заявили о том, что к ним применялись пытки электрическим током, под воздействием которых они дали признательные показания. Сейчас они настаивают на своей полной невиновности.
ФСБ назвала срыв переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине целью покушения на митрополита Тихона, которое было организовано по указанию украинских спецслужб. Денис Попович и Никита Иванкович, по данным спецслужб, были завербованы украинской военной разведкой через Telegram в середине 2024 года. Они собирали информацию о передвижениях митрополита и его контактах с государственными и религиозными структурами, а также готовили взрыв в Сретенском монастыре в Москве.
Теракт изначально планировался на начало января 2025 года, но был перенесен на февраль из-за задержания Дениса Поповича. При обысках у подозреваемых были обнаружены взрывчатка и поддельные украинские паспорта. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к террористическому акту и незаконному обороту взрывных устройств. Оба фигуранта также обвиняются в том, что с середины 2022 года отправляли деньги ВСУ.
Впоследствии Денис Попович на допросе ФСБ заявил, что был завербован для слежки из-за угроз его родственникам со стороны ГУР, и ему также было поручено убийство митрополита. Он также рассказал, что кураторы передали взрывчатку через тайник, а после совершения теракта они должны были покинуть Россию по фальшивым документам. Оба обвиняемых впоследствии отказались от данных ранее признательных показаний, заявив о применении пыток и незаконных методов воздействия.