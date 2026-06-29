В Тверской области более 10 детей госпитализированы из лагеря с вирусной инфекцией

Более 10 детей из палаточного лагеря «Вымпел-шторм» в Тверской области доставили в инфекционное отделение больницы. Прокуратура начала проверку.

По данным ведомства, дети госпитализированы «с признаками вирусной инфекции». Подробности об их состоянии не приводятся. Проверку проводит Западнодвинская межрайонная прокуратура, передает ТАСС.

Доследственную проверку также начал Следственный комитет России. СКР проверит «соответствие оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам».