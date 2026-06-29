Обратившегося к Путину военного из Воронежа осудили за экстремистскую символику

Россошанский районный суд Воронежской области вынес постановление о назначении административного наказания местному военнослужащему Александру Лунину по делу о демонстрации экстремистской или нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Речь идет о ветеране СВО, позиционирующем себя блогером и опубликовавшем видеоролики, в которых он потребовал встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в обращениях Лунин, помимо жалоб на действия командования и вымогательство, обнародовал версию о готовящемся мятеже в высших военных и полицейских кругах. Он утверждал, что на прошлой неделе к нему приехали некие представители Минобороны и правоохранительных органов, которые якобы через него передали информацию об угрозе. Недавно Александр Лунин объявил, что едет в Москву, и перестал выходить на связь, заявляется в связанном с ним аккаунте в одной из соцсетей.

Административное дело в отношении бывшего военнослужащего поступило в суд в субботу, 27 июня. Материалы рассмотрели в тот же день. Информация об этом появилась в картотеке Россошанского райсуда. В суде отказались раскрыть «Ъ-Черноземье» резолютивную часть решения суда со ссылкой на запрет разглашения информации по данной категории дел. Санкция по ч. 1 ст. 20.3 КоАП предусматривает административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения либо штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 100 часов.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили информацию о видеообращении ветерана СВО Александра Лунина. По его словам, о существовании ролика официальным лицам уже доложено, однако они еще не успели с ним ознакомиться. Господин Песков также назвал формулировки в обращении «достаточно странными» и отметил необходимость их предварительного изучения.

До этого Александр Лунин уже записывал видеообращение к губернатору Воронежской области, в котором жаловался на отсутствие электричества в доме. Военный заявил, что власти отреагировали на его ролик лишь спустя неделю, и то благодаря депутату городской думы Воронежа и ветерану СВО Михаилу Гамбургу. Впоследствии стало известно, что он лично приезжал к бывшему военнослужащему, чтобы наладить контакт, однако его неадекватное эмоциональное состояние не позволило построить с ним конструктивный диалог. Как отмечал сам Лунин, они с господином Гамбургом «вместе воевали», а депутат в итоге оплатил подключение электроэнергии в размере 56 тыс. руб.

Кабира Гасанова