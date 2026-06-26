Кремль прокомментировал обращение воронежского участника СВО к президенту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили информацию о видеообращении ветерана спецоперации на Украине Александра Лунина. Однако детально с содержанием ролика там пока не знакомы. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В сети ранее появился ролик военнослужащего из Воронежской области Александра Лунина, в котором он потребовал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В ролике господин Лунин пожаловался на жестокое обращение с военными со стороны командиров и вымогательство денег, а также заявил о намерении устроить мятеж.

На брифинге господин Песков отметил, что официальным лицам сообщили об этом видеообращении, но они еще не успели его просмотреть. Он добавил, что формулировки в ролике «достаточно странные» и что с ними необходимо «сначала ознакомиться».

Ранее в другом видеоролике Александр Лунин обращался к губернатору Воронежской области с жалобой на отсутствие электричества в его доме. По словам военного, власти спустя неделю отреагировали на его обращение, в том числе за счет усилий депутата гордумы Воронежа и ветерана СВО Михаила Гамбурга, с которым они якобы «вместе воевали» и который «заплатил за подключение электричества 56 тыс. руб.».