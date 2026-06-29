В Якутии ввели ограничения на продажу топлива на АЗС «Саханефтегазсбыта»

Правительство Якутии ввело ограничения на продажу топлива госпредприятием «Саханефтегазсбыт» — крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в регионе. На АЗС компании один транспорт можно будет заправить 30 л бензина или 200 л дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики Саха.

Новыми правилами также временно запрещается покупка топлива в любую переносную тару. Лимиты коснутся АЗС в Якутске, а также в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах.

Как отмечается в публикации, цель мер — предотвращение ажиотажного спроса и обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами. «В эти дни в ряде муниципалитетов зафиксированы случаи крупного закупа топлива тарами»,— заявил министр по делам гражданской обороны Якутии Дмитрий Лепчиков. По его словам, ограничения на продажу топлива будут действовать, пока не стабилизируется ситуация на топливном рынке.

В июне власти нескольких российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. В частности, о подобных мерах объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях.