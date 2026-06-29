В Якутии ввели ограничения на продажу топлива на АЗС «Саханефтегазсбыта»
Правительство Якутии ввело ограничения на продажу топлива госпредприятием «Саханефтегазсбыт» — крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в регионе. На АЗС компании один транспорт можно будет заправить 30 л бензина или 200 л дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики Саха.
Новыми правилами также временно запрещается покупка топлива в любую переносную тару. Лимиты коснутся АЗС в Якутске, а также в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах.
Как отмечается в публикации, цель мер — предотвращение ажиотажного спроса и обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами. «В эти дни в ряде муниципалитетов зафиксированы случаи крупного закупа топлива тарами»,— заявил министр по делам гражданской обороны Якутии Дмитрий Лепчиков. По его словам, ограничения на продажу топлива будут действовать, пока не стабилизируется ситуация на топливном рынке.
В июне власти нескольких российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. В частности, о подобных мерах объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях.
Введение ограничений на продажу топлива в Якутии является частью более широкой тенденции, наблюдаемой в России. С конца мая и июня власти более двадцати регионов, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области, начали вводить подобные меры. Отмечается, что цель таких ограничений — предотвратить ажиотажный спрос и обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка нефтепродуктами, что подтверждает министр по делам гражданской обороны Якутии Дмитрий Лепчиков, ссылаясь на случаи крупного закупа топлива в тары. Ранее, в июне 2026 года, компания «Татнефть» также вводила ограничения на всех своих АЗС в России, установив лимит в 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки, причины которых не уточнялись. В Севастополе продажи топлива даже осуществлялись по талонам, а поступающий на полуостров бензин распределяли пропорционально численности населения. В некоторых случаях, как в Ярославской области, запрет на продажу топлива в тару вводился антитеррористической комиссией региона из-за участившихся террористических актов и действовал до конца новогодних каникул.