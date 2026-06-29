Двое участников банды Басаева осуждены за нападение на псковских десантников
Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева, участвовавшим в нападении на псковских десантников в 2000 году. Арслан Таушев приговорен к 23 годам лишения свободы, Расул Кошманбетов — к 24 годам. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима, сообщила ФСБ.
Кошманбетов и Таушев были задержаны в августе 2020 года. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК. В ФСБ уточнили, что к уголовной ответственности привлечены уже 37 участников бандформирований Басаева и Хаттаба.
Со вторжения боевиков под командованием Шамиля Басаева, Эмира ибн аль-Хаттаба и братьев Ахмадовых в Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе–сентябре 1999 года началась Вторая чеченская война. Бой в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни с 6-й ротой 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошел в феврале–марте 2000 года. По данным ФСБ, погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти. Еще 800 человек получили ранения.
Вторая чеченская война, начавшаяся в августе 1999 года с вторжения боевиков под командованием Шамиля Басаева и Эмира ибн аль-Хаттаба в Дагестан, официально завершилась отменой режима контртеррористической операции только 16 апреля 2009 года. Нападение на псковских десантников в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни в феврале 2000 года, за участие в котором осуждены фигуранты, было одним из ключевых эпизодов активной фазы боевых действий, которая длилась с сентября 1999 по апрель 2000 года.
За прошедшие годы правоохранительные органы продолжают расследования и задержания участников бандформирований, причастных к событиям той войны. К примеру, в 2024 году были задержаны Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, также подозреваемые в участии в нападениях на российских военных в Чечне. В том же году были задержаны Алимгиреев Муртазали и Кадрашов Алимхан по делу о нападедении на военных в октябре 1999 года у станицы Червленной, а также Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов, обвиняемые в участии в вооруженном мятеже и бандитизме, связанном с нападением на российские войска в Чечне. Всего к уголовной ответственности привлечены 37 участников бандформирований Басаева и Хаттаба.