Двое участников банды Басаева осуждены за нападение на псковских десантников

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева, участвовавшим в нападении на псковских десантников в 2000 году. Арслан Таушев приговорен к 23 годам лишения свободы, Расул Кошманбетов — к 24 годам. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима, сообщила ФСБ.

Кошманбетов и Таушев были задержаны в августе 2020 года. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК. В ФСБ уточнили, что к уголовной ответственности привлечены уже 37 участников бандформирований Басаева и Хаттаба.

Со вторжения боевиков под командованием Шамиля Басаева, Эмира ибн аль-Хаттаба и братьев Ахмадовых в Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана в августе–сентябре 1999 года началась Вторая чеченская война. Бой в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни с 6-й ротой 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошел в феврале–марте 2000 года. По данным ФСБ, погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти. Еще 800 человек получили ранения.