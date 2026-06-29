Промышленность Башкирии продолжила рост в мае

В мае объемы промышленного производства Башкирии увеличились в натуральном выражении на 10,8%, свидетельствуют данные Башстата. Объемы производства с января по май оказались на 5,6% выше показателей аналогичного периода 2025 года.

Локомотивом роста промышленности Башкирии остается обрабатывающий сектор, где выпуск в первые пять месяцев увеличился на 8,9%. В остальных секторах — в добыче полезных ископаемых, энергетике и коммунальной сфере — показатели снизились на 5,4%, 0,2% и 8,3% соответственно.

В обрабатывающей промышленности самый заметный рост продемонстрировало производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 4,2 раза), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 60,6%), производстве лекарственных средств и материалов (на 47,4%). Кроме того, на 7,7% увеличилось производство кокса и нефтепродуктов.

Наибольшее падение — в производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 40,1%), резиновых и пластмассовых изделий (на 37,7%) и электрооборудования (на 31,3%).

В первые четыре месяца промышленность Башкирии демонстрировала разнонаправленную динамику: на фоне роста физических объемов снижалась отгрузка в денежном выражении.

Подробнее о ситуации — в статье «Ъ-Уфа» «Промышленности на выручку».

Идэль Гумеров