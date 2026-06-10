Промышленности на выручку

В начале года в Башкирии наблюдалась разнонаправленная динамика в промышленном производстве. С одной стороны, выросли физические объемы продукции, с другой — увеличение отгрузки сопровождается самыми низкими с 2023 года показателями в денежном выражении. Подобная ситуация характерна в том числе в основных секторах экономики региона — нефтехимии и машиностроении. Эксперты связывают расхождение с особенностями исполнения обязательств в рамках госзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Башкирии выросли объемы производства, но сократилась выручка предприятий

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В Башкирии выросли объемы производства, но сократилась выручка предприятий

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В первые четыре месяца года промышленность Башкирии демонстрирует восстановление после прошлогоднего проседания, следует из данных Башстата. Физические объемы в среднем по всем отраслям выросли на 4,3% по сравнению с началом прошлого года. Локомотивами роста стали обрабатывающие производства, тогда как в коммунальной сфере и добыче полезных ископаемых объемы снизились на 8,9% и 6,6% соответственно. Энергетическая отрасль демонстрирует стабильность — объемы выросли на 0,2%.

В натуральном выражении отгрузка в обрабатывающем секторе выросла на 7,5%. Сильнее всего — в 4,2 раза — увеличилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. На 61,6% увеличился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Объемы производства кокса и нефтепродуктов выросли на 4,2%, химических веществ — на 0,7%.

Вместе с тем вдвое уменьшился выпуск прочих транспортных средств и оборудования, на 36,7% — резиновых и пластмассовых изделий, на четверть — электрооборудования. Производство готовых металлических изделий, не считая машин и оборудования, сократилось на 20,9%.

На фоне роста физических объемов промышленности отгрузка уменьшилась на 7,4%. Совокупная выручка производителей в первые четыре месяца 2026 года составила около 836,4 млрд руб. Для сравнения, в январе — апреле прошлого года промышленность принесла около 901,6 млрд руб., за такой же период 2024 года — около 890,8 млрд руб. Ниже нынешних показатели были в 2023 году, когда объемы реализации составили 672,2 млрд руб.

В этом году результаты улучшились в двух отраслях — энергетике (на 14,2%) и коммунальной сфере (на 2,8%).

Выручка добывающей отрасли уменьшилась на 12%, до 132,6 млрд руб. Например, добыча нефти и газа принесла 71,9 млрд руб., что на 15% хуже прошлогодних значений. Стоимость услуг в области добычи полезных ископаемых составила 40,5 млрд руб. — это более чем на 10% ниже итогов начала 2025 года.

На 54,9 млрд руб., до 600,2 млрд руб., сократилась выручка в обрабатывающем секторе. Рост реального производства в крупнейшей сфере экономики Башкирии — производстве кокса и нефтепродуктов — не привел к увеличению показателей в денежном выражении, которые упали на 2,4%, до 236,1 млрд руб. Еще сильнее ухудшились показатели химпрома, где отгрузка в стоимостном выражении снизилась на 13%, до 94,7 млрд руб.

Однако самое заметное противоречие реального выпуска со стоимостным выражением наблюдается в сфере производства машин и оборудования, не включенных в иные группировки: там падение выручки превысило 24%, до 23,3 млрд руб.

Главный научный сотрудник Лаборатории современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, доктор экономических наук Рустем Ахунов связывает расхождение показателей с особенностями выполнения гособоронзаказа.

«Учитывая, что в переработке растут виды деятельности, связанные с военно-промышленным комплексом, полагаю, что речь идет о плане производства по выпуску необходимой продукции с отсрочкой платежей в будущем периоде».

Также господин Ахунов обратил внимание на продолжительный рост показателей в пищевой промышленности и фармацевтике после 2022 года.

«Пищевой промышленности и фармацевтике импульс дала санкционная политика и необходимость импортозамещения на рынках. Там физические и стоимостные объемы в целом совпадают»,— отметил эксперт.

На снижение стоимостных показателей отгрузки углеводородного сырья в Башкирии могло повлиять падение отпускных цен на нефть, которые за январь — апрель в среднем по России снизились на 16,2%, обратил внимание экономист Всеволод Спивак. Однако наиболее показательной иллюстрацией несоответствия между ростом физического объема и снижением стоимостного выражения он считает результаты такого вида деятельности, как производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

«Объяснить это накоплением продукции на складах или резким падением цен невозможно. Резкий рост производства в этой категории обрабатывающей промышленности, практически немыслимый в обычных условиях, объясняется включением в эту сферу продукции военного назначения. Существенное расхождение со стоимостными показателями отгрузки могут обусловить либо методика распределения выручки при крупных заказах, используемая Росстатом, либо особенности оплаты оборонных контрактов», — рассказал господин Спивак.

Идэль Гумеров