Число кибератак Ирана на Израиль выросло втрое в 2026 году

С начала июня текущего года Иран совершил около 4,8 тыс. кибератак в отношении Израиля. Это в три раза больше, чем в июне 2025 года. Такие данные привел в интервью изданию Die Welt глава Национального кибердиректората Израиля Йосси Каради. Как отметил господин Каради, число кибератак со стороны Ирана резко возросло с начала военного конфликта в феврале 2026 года.

По словам Йосси Каради, атаки совершаются в отношении объектов критической инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, правительственных структур и т. д. В некоторых случаях хакерам удавалось полностью разрушить компьютерные системы, если уровень защиты был недостаточным. Однако все атаки на объекты критической инфраструктуры удалось отразить, утверждает господин Каради. За кибератаками, отметил он, стоят разные силы. Среди них — иранские спецслужбы, подразделения Корпуса стражей исламской революции, хакеры, работающие за деньги, и активисты, которые хотят навредить Израилю. На вопрос издания о том, не оказывает ли Россия помощь Ирану в этой кибервойне, эксперт ответил, что до сих пор они не видели в иранских кибератаках никакой «организованной и спонсируемой государством поддержки со стороны России».

Алена Миклашевская