Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Людовик XIII был человеком многих талантов. Пока его министры управляли страной, он пек хлеб, лепил марципаны, чинил часы, плел корзины, собирал замки, играл на лютне, писал картины и, конечно же, музыку. В марте 1635 года в замке Шантийи он представил двору свое главное творение — Марлезонский балет.

Слово «Марлезон» король тоже сочинил сам, обозначив им праздник в честь успешной охоты на дроздов. Для балета в «шестнадцати действиях» Людовик написал музыку и либретто, придумал костюмы и декорации и даже сам сыграл несколько ролей — от торговки птицами до, собственно, дрозда. Грандиозная была вещь. Но все испортило советское кино про мушкетеров, где Марлезонский балет стал чем-то вроде скучного минуэта.

К счастью, лет 10 назад француженка Кристин Бейль воздала балету должное, восстановив его по сохранившейся партитуре. Получилось красиво. Все же талантлив был король. Хотя супругу обижал зря — Дюма не даст соврать.

Павел Шинский