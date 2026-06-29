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Фото: sotheby's Sotheby's

Фото: sotheby's

Я не единожды упоминал в своих комментариях международную организацию, занимающуюся поисками украденных культурных ценностей — The Art Loss Register. Эта лондонская структура 23 июня сообщила, что ее сотрудники обнаружили фламандскую картину XVII века, украденную еще в сентябре 2020 года из частного дома в Канаде. Полотно голландцев Яна ван Кесселя Старшего и Авраама Виллемсенса с интригующим названием «Интерьер кабинета коллекционера: Аллегория зрения», датированное 1660 годом, было идентифицировано в октябре 2023 года перед аукционом Sotheby's.

Аукционный дом сверил картину с базой данных украденных работ Loss Register в рамках проверки, которая идентифицировала ее как работу, полученную домом в 2020 году. Отправитель сообщил Sotheby's, что приобрел ее в 2015 году на аукционе в Швейцарии. Это было частью правды — именно тогда и там настоящий владелец и купил работу. По данным The Art Loss Register, грузоотправитель молчал год, прежде чем организация «смогла получить от него ответ и вернуть картину».

Далее в дело вступила страховая компания, которая обеспечила владельцу выплату и «таким образом получила право заявлять украденную картину, если она когда-либо появится снова». Она и появилась — на аукционе в феврале 2026 года и была продана в Нью-Йорке. Предварительная оценка составляла $30-40 тыс., а ушла она за $88,9 тыс. — более чем вдвое выше верхней оценки. В эссе для каталога Sotheby's описывал картину как «богато срежиссированную кунсткамеру, воплощающую фламандское увлечение коллекционированием и визуальными знаниями середины XVII века в Антверпене». Задуманная как аллегория видения, композиция раскрывается как ослепительная подборка картин, скульптур, научных инструментов, драгоценных предметов и естественных объектов.

По мнению экспертов, Виллемсенс написал фигуры Юноны и путти. А ван Кессель, прославленный своими изысканными кабинетными натюрмортами, создал все остальное.

Дмитрий Буткевич