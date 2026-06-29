Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Журналистам показали, как работает перезапущенный автозавод в Шушарах на окраине Санкт-Петербурга. Одно из старейших предприятий подобного профиля, построенных в стране за последние три десятилетия. Завод заложили в 2006 году. В 2008-м он уже работал, собирал Chevrolet Trailblazer, Opel Astra и другие модели GM, но на проектную мощность выйти не смог — помешал мировой экономический кризис.

А в 2015 году GM вообще решил свернуть деятельность в России и распродавал последний Opel Astra по привлекательной цене под слоганом: «Расстаемся друзьями». Завод стоял законсервированным до пандемии, когда его приобрела Hyundai, намереваясь собирать свои кроссоверы. Однако и этим планам не суждено было сбыться. Корейская марка покинула российский рынок, а предприятие в 2024 году приобрел холдинг AGR.

Хотя предприятие — формулировка неправильная. За 10 лет простоя в цехах не только демонтировали оборудование, но и сняли напольное покрытие. По фотографиям видно, что от автозавода остались лишь стены и крыша. Новые хозяева сформировали технологическую инфраструктуру меньше чем за год — срок беспрецедентный для проектов такого масштаба. Сейчас здесь есть практически все необходимое для выпуска 100 тыс. машин в год. Сварочное производство, где трудятся 122 робота, лакокрасочное, где кузова проходят спецобработку для эксплуатации в наших климатических условиях, и даже испытательный трек.

Первый контейнер с оборудованием прибыл на предприятие в июне 2025 года, а уже в апреле 2026 года с конвейера сошел компактный кроссовер Jeland J6. Вслед за ним в производство встала еще одна новинка — премиальный внедорожник ESTEO MX. Следующими моделями, запуск которых предусмотрен на площадке, станут Jeland J7 и Jeland J8.

Дмитрий Гронский