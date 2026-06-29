Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мозг — отличный жонглер. У всех были дни, когда приходилось проявлять суперсилу: выбирать продукты в супермаркете, разговаривать по телефону, вспоминать пароль от банковского приложения и следить за ребенком. Долгое время ученые твердили, что многозадачность — иллюзия, и мозг не делает несколько дел одновременно, а лишь перескакивает с одного на другое.

Но новое исследование в Cognitive Neuroscience предлагает пересмотреть это правило. Пока мы осваиваем навык, за него отвечает префронтальная кора — своеобразный гендиректор мозга. Именно она принимает решение, контролирует внимание и, как выясняется, не любит заниматься двумя сложными делами сразу. Однако если повторять одно и то же снова и снова, мозг постепенно делегирует задачу другим отделам.

В исследовании участники более 30 тыс. раз сортировали изображения автомобилей по категориям. Через несколько недель задача была доведена до автоматизма, и испытуемые могли одновременно заниматься сортировкой, пританцовывать и решать математические задачки. Как опытный водитель, следящий за дорогой и разговаривающий с пассажиром, или музыкант, не думающий о каждом движении во время знакомой партии.

Но есть нюанс: мозг не становится многозадачным за один день — это требует огромного количества повторений. Поэтому неясно, когда действие станет механическим, не возненавидим ли мы его. И может, лучше по старинке дать себе время и никуда не торопиться.

Анна Кулецкая