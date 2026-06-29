British American Tobacco сократит 20% сотрудников и расширит использование ИИ

Компания British American Tobacco сократит 9 тыс. рабочих мест (около 20% всех сотрудников) для реструктуризации и расширения использования искусственного интеллекта. Как указывают в компании, реструктуризация позволит производителю сигарет сэкономить £600 млн к 2028 году и обеспечить устойчивый рост показателей.

До конца этого года около 5,5 тыс. рабочих мест будут сокращены во всех подразделениях компании, за исключением американского. Еще 3,5 тыс. сотрудников перейдут на работу в партнерские компании в рамках подписанных соглашений, в частности, с подразделениями компаний Accenture, ITC Infotech и другими в разных странах.

В последние годы BAT испытывает сложности из-за падения спроса на традиционные табачные изделия, роста издержек и увеличения вложений в разработку альтернативной продукции. В январе 2026 года компания сообщила о закрытии одной из фабрик в ЮАР. Как заявили в BAT, фабрика стала нерентабельной из-за роста конкуренции со стороны нелегальных производителей сигарет. По оценкам BAT, в этом году объем глобальной табачной индустрии сократится на 2,5% из-за падения спроса.

Алена Миклашевская