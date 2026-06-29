После крушения сверхлегкого самолета в Ленинградской области возбуждено дело

СКР расследует крушение сверхлегкого самолета в Ленобласти, при котором погиб пилот. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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Инцидент произошел 28 июня в 2 км от посадочной площадки Сельцо в Волосовском районе области. Самолет Е-12 упал при выполнении полета на высоте 300 м. Пилотом был 70-летний мужчина, он умер на месте. Следователи уже осмотрели место крушения. Рассматриваются «различные версии произошедшего», добавили в СКР.