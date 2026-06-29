Ракета SpaceX вывела на орбиту американский спутник цифрового радиовещания

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту американский спутник цифрового радиовещания большой мощности Sirius SXM-11. Об этом рассказала пресс-служба разработчика ракеты SpaceX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Sirius SXM-11

Фото: SpaceX Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Sirius SXM-11

Фото: SpaceX

Запуск произвели с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида 28 июня в 22:25 по местному времени (29 июня 05:25 мск). Спутник массой 7 т был выведен на орбиту примерно через 35 минут. Многоразовая ступень ракеты совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантическом океане. Ступень использовали в 17-й раз.

Спутник SXM-11 произведен американской компанией Sirius XM Holdings Inc. Его назначение — предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Срок службы спутника рассчитан на 15 лет. SXM-11 стал восьмым спутником Sirius XM на орбите.