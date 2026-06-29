На реке Ай в Челябинской области ищут пропавшую при сплаве туристку

Спасатели Златоуста ведут поиски 35-летней женщины, пропавшей во время сплава по реке Ай. Инцидент произошел днем 28 июня, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

По предварительным данным, во время сплава туристка ударилась веслом о камни и упала с лодки. Сильное течение реки унесло пострадавшую. Сейчас сотрудники экстренных служб прочесывают акваторию и береговую линию в поисках женщины.

В экстренных службах напоминают, что при выходе на воду необходимо использовать спасательные жилеты, учитывать силу течения и не переоценивать собственные возможности. Особое внимание спасатели обращают на необходимость мониторинга прогноза погоды: сильный ветер и резкое ухудшение метеоусловий значительно повышают риск происшествий.

Евгений Рыженьков