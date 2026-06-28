Один человек погиб и один пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 64 удара по территории Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате один мирный житель погиб и один пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Погибший установлен в Шебекинском округе. Мужчина получил смертельные ранения из-за удара беспилотника по производственному предприятию в селе Ржевка.

В поселке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно. Автомобиль поврежден.

Также атакам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский и Яковлевский округа. ВСУ четыре раза открыли огонь из артиллерии. Расчеты ПВО и задействованные подразделения сбили и подавили 102 БПЛА.

Сутками ранее ВСУ ударили по Белгородской области 76 раз. Из-за этого один мирный житель погиб и четверо пострадали.

Алина Морозова