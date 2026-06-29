Бывший единоросс Тарасов выдвинулся на выборы в нижегородское заксобрание

Зампредседателя комитета заксобрания Нижегородской области по градостроительному развитию Андрей Тарасов, недавно вышедший из «Единой России», выдвинулся на выборы в восьмой созыв регионального парламента самовыдвиженцем по своему округу №7. Он стал вторым кандидатом в новый созыв, пока претенденты есть только по этому округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать подписи избирателей.

У Андрея Тарасова имелись судимости по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) от 26 апреля и 16 ноября 2004 года. Они сняты в те же даты, от наказания Андрей Тарасов был освобожден.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выборах в 2016 году из-за неуказания сведений об этих судимостях областной суд решил снять кандидата Тарасова с выборов, однако затем Верховный суд его восстановил.

Галина Шамберина