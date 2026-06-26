Нижегородский избирком будет тщательнее проверять подписи самовыдвиженцев

Избирательная комиссия Нижегородской области решила проверять у самовыдвиженцев и непарламентских партий не менее 50% подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатами на выборы в законодательное собрание восьмого созыва. Аналогичная норма рекомендована и ЦИК России для выборов в Госдуму по одномандатным округам в этом году, при этом у партсписков будут проверять 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На выборах в заксобрание в 2021 году избирком проверял 20% подписей — по минимальной планке, установленной в региональном законе. Максимальная планка в законе не прописана.

Как писал «Ъ-Приволжье», кандидатам по 25 одномандатным округам в заксобрание на этих выборах потребуется собрать от 2,37 тыс. до 3,53 тыс. подписей. Меньше всего — в округе №20, где зарегистрировано 79 тыс. избирателей, больше всего — в округе №1 со 117,8 тыс. избирателей.

Непарламентским партиям для регистрации партийных списков необходимо заручиться поддержкой 12,28 тыс. избирателей.

Галина Шамберина