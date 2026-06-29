Аида Гарифуллина выступила в Концертном зале им. Чайковского

Заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина выступила в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Ей аккомпанировал оркестр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В программу концерта вошли произведения классического репертуара. Дирижером выступил заслуженный артист России, композитор Петр Дранга. Кроме того, в представлении приняли участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора и Богдан Гуенок. В завершение вечера госпожа Гарифуллина пригласила на сцену участницу проекта «Голос. Дети» Милану Ананко. Они исполнили застольную песню из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

В текущем сезоне Аида Гарифуллина исполнила партию Джильды в опере «Риголетто» на сцене Ковент-Гардена. Певица также готовится исполнить партию Виолетты Валери в постановке «Травиаты» в Парижской национальной опере.