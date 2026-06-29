На фондовом рынке продолжаются распродажи. Индекс Мосбиржи теряет 1,3%, что свидетельствует о сохранении высокого уровня системных рисков. Снижаются и котировки облигаций. Сегодня наблюдается небольшая коррекция, однако на прошлой неделе падение было существенным: индекс RGBI терял около 1% в день. Кроме того, обращает на себя внимание ситуация с ликвидностью в России: за последнюю неделю она заметно ухудшилась. К чему готовиться инвесторам? Куда вложить миллион рублей и более? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: На прошлой неделе Центробанк сократил объем предоставляемой ликвидности по операциям семидневного РЕПО на 700 млрд руб., до 4 трлн руб. Остатки на корсчетах банков также снизились до минимальных за несколько месяцев 4,06 трлн руб. Банки вынуждены забирать средства с депозитов в ЦБ: их объем сократился с 3,9 трлн до 3,6 трлн руб. Дефицит ликвидности продолжает оказывать давление на финансовый рынок. Сегодня индекс Мосбиржи теряет около 0,2%, снижаются акции и облигации. Ослабляется и рубль: пара юань—рубль торгуется на уровне 11,50. Дополнительным фактором давления стало решение ЦБ сократить ежедневные продажи валюты со средствами ФНБ с 4,6 млрд до 580 млн руб. При этом Минфин в июле, вероятно, продолжит покупать валюту в рамках бюджетного правила благодаря высоким ценам на нефть. Если объем покупок окажется значительным, рубль может продолжить снижение. Ближайшие уровни сопротивления для пары юань—рубль — 11,80 руб. и 12,20 руб.

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