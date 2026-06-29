«Почему он должен быть таким большим? Потому что мы — США»

В столице Евросоюза вечером 28 июня прошло грандиозное мероприятие, посвященное 250-летию независимости США. По этому случаю американское посольство в Брюсселе действительно расщедрилось: гостей — а их набралось почти 9 тыс.— ждали зрелищные представления вроде торжественного пролета самолетов, шоу дронов и получасовой фейерверк. Жители же Брюсселя и ряд общественных организаций восприняли торжество без малейшей радости: одни возмутились тем, что в сердце столицы Бельгии чествуют страну, повинную в мировой нестабильности, другие — тем, что ради американцев в разгар летней жары на все выходные отобрали у них излюбленное место отдыха — парк Пятидесятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Празднование 250-летия независимости США в Брюсселе Фото: Virginia Mayo / AP Посол США в Бельгии Билл Уайт и его муж Брайан Юр (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) с американской кантри-певицей Алексис Уилкинс (в центре) Фото: Virginia Mayo / AP Алексис Уилкинс Фото: Virginia Mayo / AP Баскетболист НБА Джулиус Рэндл Фото: Virginia Mayo / AP Фото: AP / Virginia Mayo Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, посол США в НАТО Мэтью Уитакер и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич Фото: AP / Virginia Mayo Фото: AP / Virginia Mayo Фото: Virginia Mayo / AP Президент США Дональд Трамп Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP Президент Европейского парламента Роберта Метсола и посол США в Европейском Союзе Эндрю Пуздер Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич Фото: Virginia Mayo / AP Фото: AP / Virginia Mayo Фото: Virginia Mayo / AP Следующая фотография 1 / 15 Празднование 250-летия независимости США в Брюсселе Фото: Virginia Mayo / AP Посол США в Бельгии Билл Уайт и его муж Брайан Юр (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) с американской кантри-певицей Алексис Уилкинс (в центре) Фото: Virginia Mayo / AP Алексис Уилкинс Фото: Virginia Mayo / AP Баскетболист НБА Джулиус Рэндл Фото: Virginia Mayo / AP Фото: AP / Virginia Mayo Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, посол США в НАТО Мэтью Уитакер и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич Фото: AP / Virginia Mayo Фото: AP / Virginia Mayo Фото: Virginia Mayo / AP Президент США Дональд Трамп Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP Президент Европейского парламента Роберта Метсола и посол США в Европейском Союзе Эндрю Пуздер Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич Фото: Virginia Mayo / AP Фото: AP / Virginia Mayo Фото: Virginia Mayo / AP

Как заранее не без доли бахвальства давали понять американские дипломаты, вечеринка в честь 250-летия независимости США станет «самым грандиозным событием подобного рода, за исключением экстраординарных мероприятий, проводимых в Америке», и в Брюсселе ее «запомнят на многие поколения». Но дабы избежать даже намека на конкуренцию с празднованием, которое задумали в Вашингтоне в день фактического праздника 4 июля, мероприятие в сердце Евросоюза запланировали почти на неделю раньше.

Американская вечеринка в Брюсселе действительно оказалась роскошной. Торжества прошли в огромном парке Пятидесятилетия — культовом месте бельгийской столицы недалеко от учреждений Евросоюза, который в честь праздника украсили в красно-бело-синие тона.

Мероприятие собрало 8850 человек — преимущественно дипломатов, политиков и военнослужащих, включая премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Европейского парламента Роберту Метсолу.

«Почему он должен быть таким большим? Потому что мы — Соединенные Штаты Америки!» — пояснил масштаб праздника открывший его посол США в Бельгии Билл Уайт. Ранее господин Уайт подсчитал, что на торжества он сумел собрать €3,6 млн,— эти деньги поступили от двух сотен финансовых спонсоров, среди которых были как американские транснациональные корпорации вроде Microsoft, Nike и McDonald's, так и крупные бельгийские компании Leonidas, Port of Antwerp-Bruges, Sabena, Van Moer Logistics и Sibelco.

Как отрапортовало европейское издание Politico, неизменно внимательное ко всем деталям, гостям мероприятия был предложен «настоящий пир»: кукурузные хот-доги, техасское барбекю, роллы с лобстером, кексы в виде американского флага и филадельфийские чизстейки. Богатым праздник вышел также на развлечения и зрелища. Пока одни гости пробовали свои силы на механическом быке, а другие — в бейсболе или танцах, их слух услаждало пение кантри-певицы Алексис Уилкинс и по совместительству девушки директора ФБР Каша Пателя.

Изначально выступить на мероприятии в качестве главной «звезды» звали Кэтти Перри — нынешнюю герлфренд бывшего канадского премьера Джастина Трюдо, которого глава Белого дома Дональд Трамп некогда презрительно окрестил «губернатором» Канады. Но та отказалась — официально из-за плотного графика выступлений в Брюсселе.

На одном из этапов перед гостями предстал виртуальный Дональд Трамп — между арками парка спроецировали изображение американского президента с речью, предварительно записанной им из Овального кабинета. В ней он упомянул об американских солдатах, погибших в борьбе за свободу в Европе. «Я знаю, что народ Бельгии это никогда не забудет»,— отметил он, прежде чем пожелать толпе «счастливого Дня независимости» и «великого праздника».

В завершение вечера гостей порадовали пролетом небольших самолетов (изначально посол Уайт планировал организовать пролет над центром Брюсселя истребителей F-35, но бельгийский федеральный министр мобильности Жан-Люк Крук отказался закрыть воздушное пространство столицы, сочтя, что это «приведет к значительным экономическим потерям»). Кроме того, празднование включало шоу дронов, которые выложили в небе слово «Свобода», а затем приняли форму Белого дома, и, наконец, ближе к полуночи после грандиозного получасового фейерверка, во время которого на арки проецировался американский флаг, торжество завершилось.

Гости при этом ушли не только морально довольные, но еще и с подарками — сувенирами с американской символикой, вроде сумок и бейсболок и почему-то батарейками Duracell. Главный же — и куда более роскошный подарок — был обещан Трампу. Как рассказал на мероприятии Билл Уайт, он организовал для президента, известного своей любовью ко всему золотому, золотое кольцо с буквой Т, инкрустированной драгоценными камнями, обработанными лучшими антверпенскими ювелирами.

Ну, а пока в парке Пятидесятилетия правил американский бал, в других уголках бельгийской столицы кипело возмущение тем, что столица объединенного ЕС принимает такое мероприятие, да еще с таким размахом.

«Хотя 250-летие независимости Америки — это важная веха для американского народа, к сожалению, сейчас мало поводов для празднования ни в США, ни в Брюсселе»,— заявила, в частности, бельгийский депутат Европарламента Сара Матье из партии «Зеленые». И добавила, что «США найдут в Европе готового партнера для совместного празднования этой годовщины» лишь тогда, когда «снова решат укрепить демократию и построить более свободный и справедливый мир».

Но многим бельгийцам американский праздник пришелся не по душе по более приземленным причинам. Агентство по охране окружающей среды Брюсселя, например, выразило тревогу, что шум и гам в парке негативно повлияют на гнездящиеся там колонии стрижей. Отменить фейерверк из-за опасений по поводу его воздействия на животных и птиц призвала, но тщетно и бельгийская организация по защите животных Gaia. «В то время, когда парламент (Бельгии.— “Ъ”) обсуждает общенациональный запрет на фейерверки, было бы совершенно непоследовательно организовывать пиротехническое мероприятие такого масштаба в Брюсселе»,— заявил президент Gaia Мишель Ванденбош.

Но по большей части местные жители, поддержанные сразу несколькими общественными группами (в частности, Extinction Rebellion, Indivisible Belgium и Rise for Climate), осудили мероприятие в знак протеста из-за временного закрытия для простых посетителей одного из крупнейших городских общественных парков, куда они привыкли приходить по выходным позагорать, полежать на газоне с книжкой, заняться йогой, встретиться с друзьями или устроить небольшой пикник. Продолжающаяся жара, охватившая Европу на прошлой неделе, лишь добавила брюссельцам недобрых чувств по отношению ко Дню независимости США.

Наталия Портякова