Двое подростков утонули на Ямале за сутки

В воскресенье, 28 июня, в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) утонули два подростка. По фактам гибели организованы доследственные проверки, сообщили в окружном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Фото: СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Красноселькупском районе 17-летний парень утонул во время купания. По предварительным данным, утром подросток со старшим братом и тремя совершеннолетними знакомыми отправились на реку Таз. Доплыв до середины реки, он утонул.

В селе Антипаюта Тазовского района утонула 16-летняя девушка. Она упала в воду с бетонных конструкций на берегу по улице Советская. Сообщение о происшествии поступило в полицию вечером. Позднее ее тело было извлечено из реки Антипаетаяха.

Обстоятельства происшествий устанавливаются. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Ирина Пичурина