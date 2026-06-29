«Мать и дитя» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры МКПАО «МД Медикал Груп» (владеет сетью клиник «Мать и дитя») одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 47 руб. за штуку, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 3,5 млрд руб. Список тех, кто вправе получить выплаты, определят до 14 июля. Дивдоходность составляет 3,6%.

За первое полугодие 2025 года акционеры «Мать и дитя» получили 3,2 млрд руб. дивидендов (42 руб. на бумагу). С учетом промежуточных дивидендов общие выплаты за прошедший год составят более 60% консолидированной чистой прибыли по МСФО, или 89 руб. на акцию.

«МД Медикал Груп» на 67,9% принадлежит основателю и гендиректору Марку Курцеру. В свободном обращении находится около 32,1% акций. Компания объединяет 97 медучреждений, включая 15 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники в 35 российских регионах.