«Мать и дитя» выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры МКПАО «МД Медикал Груп» (владеет сетью клиник «Мать и дитя») одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 47 руб. за штуку, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 3,5 млрд руб. Список тех, кто вправе получить выплаты, определят до 14 июля. Дивдоходность составляет 3,6%.
За первое полугодие 2025 года акционеры «Мать и дитя» получили 3,2 млрд руб. дивидендов (42 руб. на бумагу). С учетом промежуточных дивидендов общие выплаты за прошедший год составят более 60% консолидированной чистой прибыли по МСФО, или 89 руб. на акцию.
«МД Медикал Груп» на 67,9% принадлежит основателю и гендиректору Марку Курцеру. В свободном обращении находится около 32,1% акций. Компания объединяет 97 медучреждений, включая 15 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники в 35 российских регионах.
Решение о выплате дивидендов стало возможным после успешного завершения редомициляции головной компании «Мать и дитя» (MD Medical Group Investments) с Кипра в специальный административный район Калининградской области. Процесс перерегистрации был завершен в конце мая 2024 года. После этого компания снова начала выплачивать дивиденды, которые были приостановлены.
Ранее управляющий директор MD Medical Марк Курцер заявлял о планах направлять на дивиденды от 50% до 75% прибыли EBITDA за те периоды, когда выплаты не производились, включая 2023 год. В первом квартале 2024 года совет директоров уже утверждал дивиденды в размере 141 руб. на акцию. Доходность компании привлекает инвесторов, при этом она стремится к расширению присутствия в регионах и диверсификации медицинских услуг, что прослеживается в приобретении других сетей клиник, таких как «Эксперт» и «Здравница» в 2025 году, а также «Ильинская больница» в 2026 году. Этот вектор развития обусловлен в том числе снижением спроса на перинатальные услуги.