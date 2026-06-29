В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

На территории Челябинской области во второй половине дня 29 июня, ночью 30 июня прогнозируются очень сильные дожди. Информация отражена на сайте регионального гидрометцентра.

Днем 29 июня ожидается температура в пределах от +18°C до +23°C. Ветер юго-западный 4–9 м в секунду, отдельные порывы до 14 м. Ночью 30 июня прогнозируется температура +8°C, +13°C, в низинах до +5°C, днем потеплеет до +19°C, +24°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 4–9 м в секунду, ночью местами порывы до 15 м.

Виталина Ярховска