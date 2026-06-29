Бензиновый пресс выдавливает независимых

Запасы бензина в России соответствуют уровню 2025 года и превышают 1,5 млн тонн. Об этом 28 июня заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам снабжения регионов топливом. Резервы лишь на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главы государства, мощности крупнейших НПЗ используются на максимум. Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. Для стабилизации ситуации одного наличия резервов недостаточно, обращает внимание руководитель управления аналитических исследований «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров:

«Дальше необходимо, чтобы эти запасы доходили до розницы, что позволит полностью разобраться с ажиотажным спросом и стабилизирует ситуацию. Ремонтные работы будут направлены на сохранность перерабатывающих мощностей. Ажиотаж не может длиться долго — как и с продуктами питания, обычно это длится несколько недель».

По данным РБК, 28 июня вслед за десятками других регионов лимиты на отпуск топлива ввели и на некоторых заправках в Подмосковье. В частности, они затронули АЗС «Газпромнефти», ЛУКОЙЛа и Teboil. Ограничения, несмотря на наличие резервов, говорят о сохраняющихся проблемах с доставкой до конечного потребителя, отмечает аналитик NEFT Research Дмитрий Прокофьев:

«Не хватает либо цистерн, либо бензовозов. Если бензин есть где-то, но его нет на заправках, значит, его не могут довести. Сокращение объемов продаж — всегда драйвер роста цен. Вы сокращаете предложение на рынке. Допустим, бензина достаточно — значит, есть проблемы с логистикой. Он нужен не просто где-то, а в нужном месте, в нужное время. Дефицит всегда решался через повышение цен. Здесь вопрос приоритетов: кто получит в первую очередь, кто во вторую, кто в десятую, а кто не получит совсем».

На этом фоне правительство понизило обязательный норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10%. Мера будет действовать до октября 2026 года. Речь идет о минимальном проценте от всего производства, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую биржу. Даже если дефицит предложения на бирже начнет снижаться, оптовые цены по-прежнему будут идти вверх, считает эксперт топливного рынка, заместитель директора «Гэйнфул» Анастасия Бунина. По ее словам, снижение норматива скажется именно на независимых игроках:

«Это более благоприятные условия для вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Именно они сегодня имеют право добыть, переработать, продать и реализовать конечному потребителю на АЗС. Мы видим, как независимые заправки встают в стопор, у кого-то возникают проблемы с ФАС из-за неконкурентоспособного ценообразования. Это говорит о том, что ВИНК будут обеспечивать свои заправки в полном объеме, а независимых просто выдавят с рынка. Чем меньше топлива на бирже, тем оно дороже. В оптовых закупках — на 3-4%. Думаю, цена поднимется и у ВИНК. Но это предел, ведь с начала 2026 года цена уже выросла на 10%. Количество независимых игроков будет уменьшаться буквально каждый день».

Владимир Путин 28 июня в интервью «России 24» назвал дефицит топлива «некритичным». Ограничения на продажу топлива введены в десятках регионов. В 18 из них лимит коснулся всех АЗС. При этом на заправках Новгородской области с 29 июня введен специальный интервал для заправки транспорта жизнеобеспечения.

Станислав Крючков