«Букмекеры отдают небольшое преимущество голландцам»

На чемпионате мира по футболу стартовала стадия плей-офф. Первыми в 1/16 финала сошлись ЮАР и Канада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Хозяева одержали победу с минимальным счетом (1:0) и вышли в следующую стадию впервые в истории. Канадцы были безусловными фаворитами — южноафриканцы, можно сказать, попали в плей-офф случайно. По всем законам жанра фаворит почти все время проводил в атаках. Порой казалось, что гол неминуем, но время шло, а счет не менялся. Даже когда истекли 90 минут, на табло арены в Лос-Анджелесе горели нули. Но компенсированное время оказалось роковым для южноафриканцев. Комментатор Дмитрий Жичкин так эмоционально отреагировал на эпизод, что даже не сразу назвал точную минуту:

«Гол! 96-я минута! 92-я, прошу прощения, минута».

Следующим соперником канадцев будет победитель пары Нидерланды—Марокко. Что касается главного претендента на титул, им по-прежнему остается Франция. Уровень этой команды значительно выше. Но важно не то, что мы видим сейчас, а то, что сборные покажут в более поздних стадиях, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Некоторые команды не показывали максимум, поэтому тяжело оценить, кто будет готов через две недели. Конечно, по составу и Франция, и Испания, и Аргентина, даже Германия, хоть она и проиграла, и португальцы с Криштиану — все способны показать хороший футбол».

29 июня мы узнаем еще трех участников 1/8 финала. В 20:00 мск начнется противостояние Бразилии и Японии. С фаворитом все понятно. Букмекеры верят в пятикратных чемпионов, но небольшой шанс на сенсацию есть, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«Если вспомнить недавний товарищеский матч Бразилия—Япония, шансы японцев сильно возрастают. В октябре 2025 года японцы победили со счетом 3:2. Так что Япония — темная лошадка чемпионата».

Затем в 23:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче Германия—Парагвай. Здесь, по мнению букмекеров, неожиданностей быть не может. Вероятность победы Парагвая в основное время — меньше 15%. А в матче Нидерланды—Марокко, который завершит программу дня в 04:00 мск, найти фаворита сложно. Букмекеры отдают небольшое преимущество голландцам, но в этой встрече может произойти все что угодно, считает комментатор Александр Аксенов:

«Сложно найти фаворита. Исторически хочется ярлык приклеить на голландцев, но Марокко за последние четыре года стала командой, которая всем показывает, что это настоящий гранд. Кто победит — большой вопрос».

Предстоящие встречи в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Три игры в день, точнее в ночь, болельщикам предстоит жить вплоть до 4 июля. А в ночь с 4 на 5 июля стартует стадия 1/8 финала.

Владимир Осипов