В Белгородской области опровергли слухи о роспуске отряда «Орлан»

Оперативный штаб Белгородской области официально опроверг сообщения о расформировании подразделения «Орлан», выполняющего задачи по охране объектов и защите населения. Весь личный состав остается и продолжает нести службу на прежних позициях. Вместе с тем принято решение о смене руководителя. Соответствующую информацию оперативный штаб предоставил в качестве ответа на вопросы жителей региона о судьбе подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В комментариях на странице в социальной сети «Вконтакте» врио губернатора Александра Шуваева жители поселка Октябрьского Белгородского округа обратились с просьбой сохранить отряд «Орлан». Как указывается в сообщениях, информация о возможном расформировании подразделения была получена от самих бойцов. По мнению граждан, отряд является «единственной защитой» населенного пункта и «ключевым фактором обеспечения безопасности и спокойствия» жителей.

В Telegram-канале оперативного штаба также появилось обращение командира подразделения:

«Сегодня, 24 июня, все подразделения «Орлан» находятся на приграничных территориях для обеспечения и защиты жителей и объектов инфраструктуры. Пожалуйста, не верьте фейковым вбросам. Это подручные противника работают на создание паники и дестабилизации в обществе. "Орлан" был, есть и будет на защите Святого Белогорья».

В ноябре 2024 года на тот момент губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об учреждении ГУП «Орлан». Также для защиты населения в регионе работают добровольческий отряд «БАРС-Белгород» и территориальная оборона.

Кабира Гасанова