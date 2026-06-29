В Забайкалье суд ужесточил приговор хозяйке запрещенного ЛГБТ-клуба
Судебная коллегия Забайкальского краевого суда ужесточила приговор в отношении местной жительницы, которая организовала гей-клуб в Чите («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкалья в мессенджере Max, наказание увеличено до шести лет и двух месяцев лишения свободы, в остальном приговор оставлен без изменений.
В марте этого года Ингодинский районный суд Читы признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации»), и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также конфисковал в доход государства денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 766,7 тыс. руб.
Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года после рейда правоохранительных органов в указанный клуб в Чите. Задержанной на тот момент владелице заведения было 22 года. По версии следствия, она поддерживала работу клуба, организовывала в нем мероприятия, администрировала его страницу в социальных сетях. Приговора первой инстанции подсудимая ждала под домашним арестом.
Уголовные дела по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации») возбуждаются как в отношении лидеров, так и рядовых участников запрещенных судом движений. Так, в марте 2024 года в Оренбурге были арестованы арт-директор и администратор клуба Pose по обвинению в организации деятельности экстремистской организации, а 30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в РФ. Минюст РФ включил это движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций в марте 2024 года.
В целом, практика возбуждения уголовных дел по данной статье распространена по всей России и касается различных экстремистских движений, признанных таковыми решениями судов. Например, в Марий Эл был арестован 37-летний житель, обвиняемый в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении других лиц, находясь в СИЗО (октябрь 2023 - февраль 2024). Также были приговорены участники движений, таких как «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), «Кара шериг» («Черная армия») и «Союз славянских сил Руси».