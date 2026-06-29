В Забайкалье суд ужесточил приговор хозяйке запрещенного ЛГБТ-клуба

Судебная коллегия Забайкальского краевого суда ужесточила приговор в отношении местной жительницы, которая организовала гей-клуб в Чите («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкалья в мессенджере Max, наказание увеличено до шести лет и двух месяцев лишения свободы, в остальном приговор оставлен без изменений.

В марте этого года Ингодинский районный суд Читы признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации»), и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также конфисковал в доход государства денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 766,7 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года после рейда правоохранительных органов в указанный клуб в Чите. Задержанной на тот момент владелице заведения было 22 года. По версии следствия, она поддерживала работу клуба, организовывала в нем мероприятия, администрировала его страницу в социальных сетях. Приговора первой инстанции подсудимая ждала под домашним арестом.

Влад Никифоров, Иркутск