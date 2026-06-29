Экс-сотрудник краевого УКС, осужденный за мошенничество с деньгами, выделенными на строительство зоопарка, не смог выйти по УДО

Мотовилихинский районный суд Перми отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему начальнику отдела технадзора ГКУ «УКС Пермского края» Виталию Габову, отбывающему наказание за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июле 2023 года Ленинский суд Перми признал бывшего начальника ГКУ «УКС Пермского края» Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере со средствами, выделенными на строительство нового зоопарка Перми. Вместе с другими лицами они похитили 353 млн руб. бюджетных средств. Дмитрий Левинский был приговорен к девяти годам и семи месяцам лишения свободы, Виталий Габов осужден на пять лет лишения свободы.

В июле 2025 года Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство господина Габова об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору, заменив ему отбывание наказания в колонии общего режима на колонию-поселение.

Подробнее об уголовном деле господина Габова — в материале «Ъ-Прикамье» «Группа зоопарк».