Водители осваивают газ

Автомобилисты стали чаще устанавливать газобаллонное оборудование из-за роста цен на бензин. Это позволяет сократить затраты на топливо почти наполовину, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты и участники рынка. По их словам, на столичных заправках газ в среднем стоит чуть больше 30 руб. за литр. Для сравнения: по данным Московской топливной ассоциации, литр А-92 сейчас обходится в 66 руб., А-95 — в 73 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правда, нужно учесть и стоимость установки ГБО. Цены начинаются от 45 тыс. руб., рассказал “Ъ FM” основатель центра «Медведев ГБО» Сергей Медведев:

«За всю мою 20-летнюю практику только в 2000-е был такой спрос — мы просто не успеваем обрабатывать входящие звонки. Звонят люди, которые никогда с газом дела не имели, боялись и только слышали о нем. Юридические лица и таксисты давно знают газ и работают с ним. Что касается машин на газу, раньше они были не сильно востребованы, сейчас разлетаются как горячие пирожки.

На газ есть большой спрос. Сказать, что он поднялся в разы, — ничего не сказать, запись на установку расписана на 2-3 недели вперед. От 45 тыс. руб. можно поставить хорошее оборудование. Цены, конечно, поднимаются: из-за ажиотажного спроса производители и дистрибьюторы повышают стоимость. Если клиент готов переплатить, его можно записать пораньше».

Впрочем, не на все автомобили легко установить ГБО, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Установить газобаллонное оборудование можно, и многие этим пользуются. Очень часто даже владельцы дорогих автомобилей, которые вроде бы не предполагают установку ГБО. Но есть и свои особенности. Во-первых, ГБО нужно узаконить — внести изменения в конструкцию автомобиля. Кроме того, оборудование нужно периодически проверять. И, конечно, ставить его нужно там, где все сделают хорошо. Во-вторых, не все автомобили, особенно со сложной системой впрыска, хорошо «переваривают» ГБО без дополнительной заводской подготовки.

В авто устанавливают в основном пропан, а не природный газ. Пропан подвержен сильным колебаниям цены. В среднем это все равно выгодно, но сейчас на некоторых заправках стоимость газа взлетела на 10-30%. Это рынок, который отслеживает ситуацию. Но установка ГБО при прочих равных дает экономию. Думаю, сейчас появится больше желающих поставить газ».

За неделю биржевые цены на пропан-бутан выросли на 30% — это максимум с осени 2024 года, отмечает “Ъ”. Источник издания на топливном рынке объясняет тенденцию тревожными настроениями в условиях внепланового ремонта некоторых НПЗ. Тем временем власти планируют наладить импорт топлива и выпуск нефтепродуктов с повышенным содержанием серы.

Вице-премьер Александр Новак провел по этому поводу совещание. На нем он заявил, что правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива. Новак отметил, что НПЗ «загружены на полную мощность», сроки ремонтов сокращены, а несколько плановых перенесено на более поздний срок.

Никита Путятин