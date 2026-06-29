ЦБ в восемь раз сократит продажи валюты вне бюджетного правила
Во втором полугодии 2026 года Банк России (ЦБ) будет ежедневно продавать на внутреннем рынке валюту в эквиваленте 0,58 млрд руб., следует из пресс-релиза регулятора. Это в восемь раз меньше аналогичного показателя за первое полугодие (4,62 млрд руб. в день).
С 1 по 6 июля ЦБ закупит валюту в объеме 9,34 млрд руб. в день по бюджетному правилу (9,91 млрд руб. в день — с 5 июня по 6 июля). Корректировка объемов связана с учетом операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2026 года.
Чистое инвестирование средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в январе–июне составило 74,8 млрд руб. Объем корректировок на первое полугодие 2027 года ЦБ объявит в конце декабря 2026 года.
Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота ФНБ. В марте и апреле Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и золота по бюджетному правилу.
Центральный банк осуществляет операции с валютой в рамках бюджетного правила, зеркалируя действия Минфина по управлению средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти операции ЦБ направлены на снижение волатильности финансовых рынков и перераспределяют во времени связанные с бюджетным правилом операции. По прогнозам, Минфин, скорее всего, будет покупать валюту, так как экспортная цена российской нефти превышает установленную планку отсечки в 59 долларов за баррель. Однако объем этих операций является ключевым вопросом для рынка, так как он влияет на курс рубля, который уже реагирует на такую динамику. В ноябре прошлого года замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что ЦБ логично проводить операции с валютными активами ФНБ не только с юанями, но и с золотом, учитывая рост оборота и ликвидности внутреннего рынка золота. При этом Минфин и ЦБ совместно изучают, откуда экспортеры берут рубли, чтобы наладить мониторинг и понимание циркуляции рублей за рубежом.