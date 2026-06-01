Партия примерилась к выборам

По итогам внутрипартийного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму РФ и заксобрание Нижегородской области определились претенденты в представительные органы власти из числа партийцев, сторонников партии, участников СВО и даже бывших справороссов и представителей партии «Новые люди». Некоторым единороссам пришлось побороться друг с другом в публичном поле. Среди потенциальных кандидатов на выборы оказались действующие депутаты и новые лица. Впрочем, эксперты отмечают, что на предстоящих выборах регион лишится политических тяжеловесов в пользу пока не известных, но исполнительных кандидатов.

В Нижегородской области на праймериз «Единой России» все прошло по плану

«Единая Россия» в Нижегородской области подвела итоги внутрипартийного голосования на осенние выборы в Госдуму РФ и областное заксобрание. В праймериз приняли участие более 150 тыс. человек, активнее остальных голосовали избиратели в Краснобаковском и Пильниниском округах, а также в Сарове, сообщили в партии.

По итогам голосования определились потенциальные кандидаты в представительные органы из числа уже известных и начинающих политиков, среди которых бывшие чиновники регионального правительства, участники спецоперации, общественники, действующие депутаты, а также сторонники партии, в том числе бывшие и действующие депутаты от других партий.

В частности, в заксобрание планирует избраться бывший справоросс, директор частной школы имени Ломоносова Галина Клочкова. Она была депутатом пятого и шестого созывов и в 2018 году выдвигалась от «Справедливой России» на выборы губернатора. После смерти лидера регионального отделения Александра Бочкарева госпожа Клочкова больше не участвовала в выборах, а сейчас выиграла праймериз по территориальной группе №7. Действующий депутат и руководитель фракции «Новые люди» в областном закосбрании Рустам Досаев также победил на округе №19 как сторонник «Единой России».

Конкурировать между собой на праймериз в заксобрании пришлось самим единороссам. Так, депутат Максим Ребров на избирательном округе №7 обошел коллегу Андрея Тарасова, набрав 2,5 тыс. голосов — вдвое больше, чем у оппонента. Это единственный округ, на котором на праймериз выдвинулись сразу два действующих депутата. Господин Тарасов ранее возмущался решением партии и правительства Нижегородской области выдвинуть на предварительное голосование Максима Реброва, назвав действия единороссов «кулуарными».

Спикер заксобрания Евгений Люлин объяснил смену кандидата решением губернатора. Сам господин Люлин также победил на своем округе №12 с более чем двойным отрывом от ближайшего претендента — предпринимателя из Дзержинска Константина Беляева.

В Богородском округе победу одержал предприниматель Павел Александров, во второй территориальной группе — участник СВО, ведущий специалист ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Александр Курицын.

В третьей территориальной группе выиграла Наталья Шорохова, которая также заняла пятое место в списке кандидатов в Госдуму. В числе новых лиц — глава регионального исполкома партии Дмитрий Филипенко, беспартийные завотделением больницы РЖД Федор Севрюков, главврач городской больницы №3 Дина Шакурова, а также сторонник партии, коммерческий директор ООО «Динамика» Михаил Клочков.

Еще один беспартийный сотрудник АНО «Диалог Регионы» Алексей Ушаков победил в 10-й группе.

На места в заксобрание претендуют также бывший министр ЖКХ, директор «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Михаил Морозов и бывший начальник правового управления нижегородского правительства Леонид Литвиненко.

Первое место по списку «Единой России» в Госдуму занял действующий депутат Роман Любарский. Вторым стал зампред правительства Нижегородской области Павел Карасев, третьим — сторонник «Единой России» и председатель общественной организации «Объединение пассажиров» из Владимирской области Илья Зотов. Четвертое место занял вице-спикер заксобрания Алексей Антонов, пятое — директор молодежного центра «Спутник» Наталья Шорохова. Шестой результат у замдиректора ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» и депутата областного заксобрания Александра Табачникова.

На округе №131 выиграл депутат Госдумы Юрий Станкевич. На округе №132 победил первый зампред думы Нижнего Новгорода Евгений Костин, на округе № 133 — замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев. По округу №134 праймериз выиграла главврач городской клинической больницы №29, депутат заксобрания Нижегородской области Юлия Гаревская. В городе Бор на одномандатном округе №135 также обошлось без сюрпризов: 23,4 тыс. голосов там набрал действующий депутат Госдумы РФ Артем Кавинов.

По итогам праймериз партия лишилась некоторых политических тяжеловесов, полагает политический обозреватель Валентина Бузмакова: «”Единая Россия” потеряла нижегородских тяжеловесов, таких как Дмитрий Бедняков и Юрий Лебедев. Все-таки это бывшие мэры Нижнего Новгорода, крупные политические фигуры, которые всегда были лицом Нижегородской области».

«Думаю, их удивило то, что они вынуждены были не участвовать в праймериз. Никто специальной подготовки с ними не проводил, их поставили перед фактом», — рассуждает госпожа Бузмакова.

Возвращение Галины Клочковой она связала с защитой бизнеса, а участие Рустама Досаева — его желанием любыми способами сохраниться во власти. «Новые лица совершенно не известны широким массам, ничем себя они не прославили. И прошло время, когда избирателей перед выборами задабривали. Сейчас чем неизвестнее лица, тем лучше, удобнее власти»,— считает госпожа Бузмакова.

Владимир Зубарев