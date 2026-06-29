Центр общественной безопасности взял под контроль АЗС «Башнефти» в Уфе

Сотрудники муниципального Центра общественной безопасности Уфы (ЦОБ) контролируют соблюдение запрета на заправку бензина в канистры на автозаправочных станциях «Башнефти», заявил на совещании правительства Башкирии исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов. Так он ответил на вопрос главы региона Радия Хабирова о мерах городских властей по соблюдению ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

«Со вчерашнего дня на всех 43 заправках "Башнефти" присутствуют представители ЦОБа, помогают компании регулировать поручение»,— отметил господин Шарипов.

Ограничение на заправку в канистры Радий Хабиров объяснил необходимостью насытить рынок топливом и снизить ажиотаж. Он потребовал от муниципальных глав при любом вопросе, связанной с ситуацией на топливном рынке, обращаться к вице-премьеру Александру Шельдяеву, возглавляющему специальный оперативный штаб.

Господин Шельдяев на том же совещании рассказал, что пиковые очереди на заправках Уфы в выходные составили более 800 автомобилей. Глава республики связал топливный кризис с макроэкономической ситуацией и субъективными факторами, призвав правительство региона наладить логистику.

Идэль Гумеров