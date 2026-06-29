В выходные очереди на АЗС в Уфе достигли 803 автомобилей

28 июня максимальная протяженность очередей на 25 крупнейших автозаправочных станциях в Уфе составила 803 автомобиля, рассказал на совещании правительства Башкирии вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев. На утро 29 июня в очередях стояло всего 490 машин.

«Топливо на всех АЗС есть, очереди уменьшаются»,— заявил господин Шельдяев, отметив, что крупнейшая сеть республики «Башнефть-розница» увеличила поставки топлива на свои заправки с 2,6 до 3,5 тыс. тонн.

Идэль Гумеров