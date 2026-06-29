В Ярославле задержан подозреваемый в попытке поджога синагоги

Сотрудники ФСБ задержали россиянина — предполагаемого сторонника запрещенной в РФ террористической организации. Его подозревают в попытке поджога синагоги в Ярославле, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ведомства, россиянин по указанию куратора из Сирии приобрел компоненты для изготовления бутылок с зажигательной смесью. По месту жительства мужчины обнаружили готовые к применению бутылки и средства связи с инструкциями.

Задержанный на допросе рассказал, что готовился совершить преступление «из-за конфликта между Палестиной и Израилем». После атаки на «культовое еврейское учреждение» он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, утверждают в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК) и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК).