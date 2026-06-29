Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями»

Китай и Белоруссия — «железные друзья», чьи отношения выдержали любые испытания и только укрепляются. Такой вывод на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

«Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты»,— уточнил Си Цзиньпин (цитата по БЕЛТА). По его словам, китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, стороны также находятся в постоянном контакте по международным вопросам.

Си Цзиньпин добавил, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее суверенитета, территориальной целостности и выборе пути развития. Он заявил о готовности КНР укреплять сотрудничество с Белоруссией по линии ООН и ШОС. Китайский лидер отметил необходимость «мобилизовать все имеющиеся ресурсы для совместного продвижения инициативы "Один пояс, один путь" и наполнения практического двустороннего сотрудничества новым содержанием"».

Александр Лукашенко признался китайскому коллеге, что прибыл в КНР «как к себе домой». Белорусская сторона постоянно обменивается мнениями с китайской по различным вопросам мировой повестки, рассказал господин Лукашенко. Он высоко оценил уровень взаимодействия двух стран в том числе в области инвестиций и промышленной кооперации.

Президент Белоруссии прилетел в Пекин из Москвы после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Визит в Китай стал первым в маршруте господина Лукашенко по странам Восточной и Юго-Восточной Азии.