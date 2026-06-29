Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию «железными друзьями»
Китай и Белоруссия — «железные друзья», чьи отношения выдержали любые испытания и только укрепляются. Такой вывод на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сделал председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters
«Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты»,— уточнил Си Цзиньпин (цитата по БЕЛТА). По его словам, китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, стороны также находятся в постоянном контакте по международным вопросам.
Си Цзиньпин добавил, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее суверенитета, территориальной целостности и выборе пути развития. Он заявил о готовности КНР укреплять сотрудничество с Белоруссией по линии ООН и ШОС. Китайский лидер отметил необходимость «мобилизовать все имеющиеся ресурсы для совместного продвижения инициативы "Один пояс, один путь" и наполнения практического двустороннего сотрудничества новым содержанием"».
Александр Лукашенко признался китайскому коллеге, что прибыл в КНР «как к себе домой». Белорусская сторона постоянно обменивается мнениями с китайской по различным вопросам мировой повестки, рассказал господин Лукашенко. Он высоко оценил уровень взаимодействия двух стран в том числе в области инвестиций и промышленной кооперации.
Президент Белоруссии прилетел в Пекин из Москвы после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Визит в Китай стал первым в маршруте господина Лукашенко по странам Восточной и Юго-Восточной Азии.
Заявление председателя КНР Си Цзиньпина о «железной дружбе» с Белоруссией является частью более широкой тенденции по углублению отношений между странами на фоне глобальной геополитической напряженности. Ранее начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко уже характеризовал отношения Минска и Пекина в оборонной сфере как партнерские и стратегические, отмечая совместные учения и накопленный опыт взаимодействия. Эта риторика вписывается в общую картину, где обе страны стремятся укреплять сотрудничество и демонстрировать сплоченность.