При землетрясении в Китае пострадали 13 человек

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадали 13 человек, сообщили в пресс-службе администрации города Ибинь.

Подземные толчки зафиксировали в провинции Сычуань. Их эпицентр располагался вблизи поселка Шахэ, очаг залегал на глубине 6 км. Городской штаб по ликвидации последствий ЧП активировал третий из четырех уровней экстренного реагирования. Были эвакуированы почти 200 человек, передает ТАСС.

Правительство КНР отправило на место землетрясения рабочую группу. Подземные толчки также ощущались в городах Чэнду и Чунцине, там пострадавших нет.