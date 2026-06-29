«Ведомости»: Минтранс ужесточит правила надзора за гражданской авиацией

Минтранс подготовил проект постановления правительства, ужесточающего надзор за авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. Предложения связаны с переходом к риск-ориентированной модели контроля, уточнили в ведомстве.

Инициатива вносит поправки в положение о госконтроле в области гражданской авиации, утвержденное в 2021 году. Проект вводит категорию «чрезвычайно высокого риска», которая присваивается автоматически всем авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие пассажирские перевозки. В результате частота проверок увеличивается до одного раза в год. Сейчас их проводят с периодичностью от одного года до трех лет в зависимости от категории риска.

Ведомство также планирует повысить максимальный штрафной балл за нарушения с 20 до 40, что быстрее переводит компанию в более высокую группу риска, а также введет контроль за соблюдением условий, внесенных в реестр Минтранса, и подготовкой авиаперсонала. В случае принятия новые авиационные правила проверок вступят в силу с 1 января 2027 года, а регламент штрафов — с 1 марта 2028 года.

Кроме того, проект постановления расширяет перечень оснований для проверок в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Среди них — повторное задержание судна в порту, посадка на мель, приостановка действия документов у двух судов одного владельца, наем одного капитана несколькими судовладельцами. В автобусных перевозках дополнительными индикаторами риска станут попытка включить в свою лицензию автобус или нанять сотрудника, числящихся за другим перевозчиком.