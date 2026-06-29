Первышов заявил, что возглавит тамбовский список «ЕР» на выборах в Госдуму

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил в своем Telegram-канале, что возглавит региональный список «Единой России» («ЕР») на выборах в Госдуму. По его словам, такое решение было принято на съезде партии в Москве 28 июня. Между тем, судя по списку кандидатов, утвержденному на съезде, он идет вторым номером в объединенной группе кандидатов от Воронежской и Тамбовской областей. Ее возглавил бывший губернатор Воронежской области, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Евгений Первышов подчеркнул, что это не переход обратно в депутатский корпус, а «возможность подтвердить курс регионального отделения "Единой России", которое он возглавляет».

«Считаю, что это моя непосредственная обязанность. Как секретарь регионального отделения "Единой России" я отвечаю за партийное строительство, за реализацию Народной программы и, безусловно, за всех кандидатов на этих выборах»,— добавил господин Первышов.

По его словам, в список также вошли депутаты тамбовской облдумы от «ЕР» Сергей Хаустов и Константин Черкасов, а также заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сотрудник Росгвардии Роман Власов.

Накануне в Тамбовской области прошел второй этап 42-й конференции регионального отделения «ЕР». В ходе нее были утверждены списки кандидатов в депутаты областной думы восьмого созыва.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловский губернатор Андрей Клычков возглавил региональный список КПРФ на выборах в Госдуму.

Алина Морозова