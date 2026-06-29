В Магнитогорске запустят производство холоднотянутой проволоки за 72 млн рублей

Магнитогорский завод «СтальСистема» запускает производство холоднотянутой проволоки из нержавеющей стали. Инвестиции в проект составят 72,6 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Новый цех позволит выйти на полный производственный цикл, так как предприятие уже закупает сырье, выплавляет из него сталь и делает заготовки. Для реализации проекта будет закуплено 15 единиц оборудования, в том числе волочильный стан, печи для отжига и различные станки. Основные цеха завода «СтальСистема» разместятся на площадке «ММК-Индустриальный парк» — здесь уже подготовлена вся необходимая инфраструктура и коммуникации для производства проволоки.

Запуск запланирован на первый квартал 2027 года, выход на проектную мощность в 350 т в год — на третий квартал 2028-го. Это позволит заместить 3% импортной продукции. Проект также потребует создания около 20 новых рабочих мест. Часть средств в размере 50 млн руб. предоставил в качестве займа по ставке 3% годовых на пять лет фонд развития промышленности Челябинской области.

Виталина Ярховска