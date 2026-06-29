Челябинский депутат возглавил список «Партии пенсионеров» по двум областям в Госдуму

Депутат челябинского законодательного собрания Степан Фирстов возглавил список «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по Челябинской и Свердловской областям на выборах в Госдуму РФ. Кандидата утвердили на предвыборном съезде партии в Москве. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе регионального отделения «Партии пенсионеров».

Степан Фирстов является руководителем фракции «Партии пенсионеров» в региональном заксобрании. Второе место в списке занял бывший депутат городской думы Челябинска Олег Никулин, а третье — председатель совета свердловского отделения «Партии пенсионеров» Рафаэль Шихов.

На съезде также утвердили кандидатов по одномандатным округам. Так, Степан Фирстов будет представлять округ №190 (Коркинский), Денис Борсук — №189 (Металлургический округ), Алексей Фролов — №191 (Магнитогорский), Алексей Селиванов — №192 (Златоустовский), Олег Никулин — №188 (Челябинский округ).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, челябинский список партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму РФ возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ольга Воробьева