Алексей Текслер возглавил челябинский список «Единой России» в Госдуму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвержден в качестве лидера регионального списка партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу. Решение принято в рамках формирования партийных групп к единому дню голосования в сентябре 2026 года, следует из сообщения председателя партии Дмитрия Медведева съезде в Москве.

Следом за главой региона в челябинской группе значатся действующие депутаты Госдумы Олег Голиков и Дмитрий Вяткин. Четвертое и пятое места в списке заняли депутат Законодательного собрания области Андрей Орехов и председатель регионального парламента Олег Гербер.

Сентябрьский цикл голосования в Челябинской области будет включать в себя 20 избирательных кампаний различного уровня. Помимо выборов в федеральный парламент и Челябинскую городскую думу (в рамках реформы местного самоуправления), планируется заместить мандаты в ряде муниципалитетов. Так, три мандата будут распределены в Пластовском муниципальном округе, по два — в Аргаяшском и Нагайбакском. По одной кампании пройдет в Брединском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Увельском и Уйском муниципальных округах, а также в Верхнеуфалейском, Копейском и Трехгорном городских округах.

Евгений Рыженьков