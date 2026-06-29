«Возможно, победит прагматичный подход»

Александр Вучич уходит. Президент Сербии фактически попрощался со сторонниками на большом митинге в Белграде. Тем не менее действующий глава государства не намерен уходить из политики. Он остается во главе своей партии и примет участие в досрочных парламентских выборах осенью 2026 года, чтобы впоследствии пересесть в кресло премьер-министра. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Сербия все дальше от России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Александр Вучич выступил на митинге своих сторонников с прощальным обращением. Он покидает пост президента. Осенью в стране состоятся досрочные парламентские, а затем и президентские выборы. Таким образом, действующая власть приняла основное требование оппозиции, ядро которой составляют сербские студенты — поколение Z. Они намерены выдвинуть своих кандидатов и стать главной политической силой в республике.

Естественно, Вучич их не устраивает. Действующего лидера обвиняют в коррупции, кумовстве и других тяжких грехах. Однако правящая Сербская прогрессивная партия (СНС) по-прежнему пользуется значительной поддержкой избирателей — главным образом среди бюджетников, а также жителей сельских районов и малых городов.

Вучич, как считается, сыграл на опережение и пошел на досрочные выборы, пока сохраняет эту поддержку. В случае победы он намерен стать премьер-министром от своей партии. Иными словами, произойдет рокировка, и центр принятия решений переместится в правительство. Впрочем, это внутреннее дело независимого государства. Как в перспективе сложатся отношения с Россией — вот в чем вопрос. Между братскими странами в последнее время не все ладится. Москва несколько раз обвиняла Белград в поставках снарядов Украине. Вучич обещал разобраться, но, видимо, не все в этом вопросе сумел сделать, скажем так.

Сербия активно развивает отношения с Китаем и не отказывается от курса на вступление в ЕС, тогда как оппозиция в лице студентов выступает прежде всего за решение внутренних проблем страны. Она отвергает привычные внешнеполитические игры. При этом наблюдается явное охлаждение отношений с Брюсселем. С одной стороны, ЕС требует признать независимость Косово, что для большинства сербов неприемлемо. С другой — ради редкоземельных металлов был готов простить Вучичу практически все. Речь идет о разработке литиевого месторождения «Ядар». Страна могла получить миллиардные доходы, но, видимо, не получит: оппозиция и экологические активисты добились консервации проекта. Теперь литий, похоже, будут добывать в Германии.

Как бы то ни было, можно предположить, что Сербия постепенно уходит от привычной дилеммы — быть с Россией или с ЕС — и все больше сосредотачивается на собственных внутренних проблемах, формируя самостоятельную повестку как независимое государство. Она не хочет быть никому ни младшим, ни старшим братом.

Уходит Вучич или остается — в данном случае не так важно. Сербия вряд ли вступит в СНГ или в какие-либо интеграционные объединения с Москвой. Однако для Кремля Вучич, безусловно, предпочтительнее. С его окончательным уходом из политики существует риск серьезного ухудшения отношений. Впрочем, как знать. Возможно, победит так называемый прагматичный подход.

Дмитрий Дризе