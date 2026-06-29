Иван Грибов назначен прокурором Башкирии

Президент России Владимир Путин назначил прокурором Башкирии Ивана Грибова сроком на пять лет, следует из указа главы государства от 28 июня. Тем же указом Иван Грибов освобождается от ранее занимаемой должности прокурора Владимирской области.

Ивану Грибову 51 год. Он родился в Марий Эл. Окончил Саратовскую государственную академию права, кандидат юридических наук. В органах прокуратуры работает с 1997 года. В апреле 2023 года возглавил прокуратуру Владимирской области. Ранее был прокурором Псковской области.

Как сообщал «Ъ-Уфа», прокурор Башкирии Игорь Пантюшин ушел в отставку в начале апреля. Ему прочили должность в Генпрокуратуре. Обязанности главы надзорного ведомства временно исполнял первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский.

Майя Иванова