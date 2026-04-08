Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин оставил должность
Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин оставил пост, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, обязанности главы надзорного ведомства временно исполняет первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский.
Ранее о возможной отставке Игоря Пантюшина сообщали источники «Ъ-Уфа». По их информации, он должен перейти на службу в Генпрокуратуру России, где будет отвечать за обращения граждан.
Портал «Пруфы» сообщает, что новым прокурором Башкирии может стать руководитель надзорного ведомства по Владимирской области Иван Грибов. Прокурором Владимирской области ранее был и сам Игорь Пантюшин.