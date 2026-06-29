Радий Хабиров возглавит список единороссов по Башкирии на выборах в Госдуму

Политическая партия «Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Госдуму в сентябре. Региональный список по Башкирии возглавит руководитель региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии стал первым номером регионального списка ЕР на выборы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Глава Башкирии стал первым номером регионального списка ЕР на выборы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Вторым номером в списке пойдет действующий депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, победившая в праймериз на территории республики по общему списку и занявшая первое место в предварительном голосовании в Белорецком округе. Победитель праймериз «Единой России» по Уфимскому округу герой России Денис Чернавин стал №3 в региональном списке, он же представит партию в столичном округе.

В республиканский список попали действующие депутаты Госдумы Ирина Панькина, Наталья Орлова, Ризван Курбанов, Рима Баталова, Владимир Сенин, Илья Миронов, а также экс-депутат Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина и предприниматель Юлай Кидрасов.

Господин Кидрасов представит единороссов в Благовещенском округе, госпожа Кульсарина — в Стерлитамакском. Кандидатами от правящей партии также станут действующий парламентарий Зариф Байгускаров (пойдет по Салаватскому округу) и нынешний депутат Курултая Тимур Гильмияров (по Нефтекамскому округу).

Идэль Гумеров