Время кандидата-героя

Герой России, ветеран специальной военной операции Денис Чернавин увеличил шансы стать депутатом Госдумы от Башкирии. Военный летчик — участник кадровой программы «Время героев» победил в предварительном голосовании «Единой России» по Уфимскому одномандатному округу — самому статусному в избирательной схеме региона. Новые кандидаты будут представлять партию и в четырех из пяти других округов, но неожиданным можно назвать один результат: в Благовещенском округе не смог победить Рафаэль Марданшин, заседающий в парламенте около 15 лет.

Полковник Денис Чернавин победил в праймериз по Уфимскому избирательному округу

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Единая Россия» почти определилась с кандидатом в депутаты Госдумы от Уфы. Предварительное голосование по Уфимскому избирательному округу выиграл герой России, полковник Воздушно-космических сил, участник кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев» 48-летний Денис Чернавин.

В партийных праймериз по Уфимскому округу господин Чернавин набрал 28,4 тыс. голосов. Советник спикера Курултая Башкирии Зарина Газизова получила поддержку 12,1 тыс. избирателей. Третье место занял юрисконсульт спортивной школы «Алиса» Евгений Семенов. Еще один участник СВО — 38-летний Станислав Демидович — оказался четвертым.

В голосовании по общему списку среди 57 кандидатов победителем стала действующий депутат Госдумы, бывшая журналистка и медиа-менеджер Эльвира Аиткулова. За нее проголосовали почти 189 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли нынешние парламентарии — Ирина Панькина, Наталья Орлова, Ризван Курбанов и Рима Баталова.

Госпожа Аиткулова победила и в Белорецком округе. Второе место там заняла Ольга Шевнина — председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих.

В Салаватском округе без проблем выиграл Зариф Байгускаров. За парламентария, представляющего башкирское Зауралье в Госдуме почти 10 лет, проголосовали 39 тыс. человек — в пять раз больше, чем за гендиректора ООО «Башбланкиздат» Гульсасак Алибаеву, занявшую второе место.

С высокой долей вероятности новые лица будут представлять в избирательных бюллетенях Благовещенский, Нефтекамский и Стерлитамакский округа.

В 2021 году «Единая Россия» на северо-западе республики выставила Раиля Адиятуллина, который проиграл основателю группы компаний «Сирена» Рифату Шайхудинову из «Гражданской платформы». Победителем нынешних праймериз по Нефтекамскому округу стал Тимур Гильмияров — заместитель гендиректора Белебеевского молочного комбината, второй человек в аграрном комитете Курултая Башкирии. Он обогнал, например, главу Краснокамского района Алексея Горбачева, депутата горсовета Уфы Ирину Сухареву и начальника Башкультнаследия Салавата Кулбахтина.

В разговоре с „Ъ“ господин Гильмияров рассказал, что намерение баллотироваться в Госдуму возникло исходя из карьерного пути в сельском хозяйстве и профильном комитете регионального парламента.

«Я долгое время работал и в предприятиях агропромышленного комплекса, и в органах власти. Благодаря опыту работы «на земле» и в Курултае республики у меня есть видение проблем отрасли», — отметил он.

Одним созывом ограничатся депутатские полномочия бывшего главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова. В этот раз «Единую Россию» в Стерлитамакском округе представит руководитель башкирского филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, в мае покинувшая кресло депутата Курултая. На праймериз она получила 36,1 тыс. голосов.

Гульнур Кульсарина сообщила «Ъ», что ключевым приоритетом ее депутатской деятельности станет защита прав и интересов военнослужащих и их близких, включая развитие программ психологической помощи и юридической поддержки.

Единственной неожиданностью стало второе место члена Центральной контрольной комиссии «Единой России» Рафаэля Марданшина, заседающего в парламенте с 2011 года. Первое место в округе досталось бизнесмену Юлаю Кидрасову.

Комментировать итоги праймериз „Ъ“ господин Марданшин не стал.

Политолог Арсен Шаяхметов, комментируя роль Дениса Чернавина в грядущих выборах, отметил, что выдвижение военнослужащего по Уфимскому округу — самому статусному и политически значимому в республике — коррелирует с общефедеральным трендом. «Власти демонстрируют приверженность курсу на обновление элит через интеграцию участников СВО в политическую систему. Кроме того, фигура Героя России в этой связи будет компромиссной, понятной и для широкой общественности, и для политических элит»,— полагает господин Шаяхметов.

Также политолог считает, что у такого состава кандидатов вряд ли возникнут какие-либо проблемы с избранием на настоящих выборах в условиях отсутствия реальной конкуренции.

В целом, отмечает эксперт, точечные изменения списка кандидатов призваны сформировать широкую коалицию представителей различных социальных групп. «Другой вопрос — насколько будущий состав будет влиятельным внутри самой Госдумы. Здесь значение имеет не только персональный состав делегации, но и способность представителей региона занимать руководящие посты в комитетах, комиссиях и партийной структуре»,— поделился Арсен Шаяхметов.

Идэль Гумеров